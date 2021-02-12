12 февраля
Красноярск
погода -22 °C
73.76
 
€ 89.44
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Дело о халатности бывшего руководителя УДИБ Евгения Петрюка дошло до суда

Главная Общество
Красноярск
11:15 12 Февраля 2021
дело, происшествия, скр, красноярск, в красноярске, в красноярском крае, следствие, чиновники, уголовное, администрация, происшествие
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Дело 42-летнего бывшего руководителя «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства» Евгения Петрюка передано в суд. Его обвиняют в халатности, которая повлекла по неосторожности смерть двух и более лиц. Силовики отмечают, что это первое подобное уголовное дело в России, переданное в суд.

По версии Следственного комитета, недобросовестное отношение Петрюка к работе привело к резкому увеличению численности бродячих собак в Красноярске в период с октября 2019 года по февраль 2020 года. В итоге собаки насмерть загрызли четырех человек, еще нескольких сильно покусали, в том числе маленького ребенка.

«Преступная халатность обвиняемого повлекла существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, в том числе причинение вреда здоровью средней степени тяжести двум гражданам, один из которых малолетний мальчик, и смерть 4 граждан, а также введение на территории города Красноярска чрезвычайной ситуации биолого-социального характера, вызванной нападением бродячих животных на людей», - сообщили в Следственном комитете.

Уголовное дело Евгения Петрюка направлено в суд.

Читайте также:

Обвиняемый в халатности глава УДИБ уволился с поста

Фото: скриншот телеканал "Енисей"

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В ГИБДД придумали деликатный креатив для сексотов

В ГИБДД придумали деликатный креатив для сексотов

12 Февраля 2021 г.
Дорожные полицейские призывают рассказывать о фактах пьяной езды
Новости Красноярска: Профессия: фрилансер. В крае растет количество самозанятых

Профессия: фрилансер. В крае растет количество самозанятых

12 Февраля 2021 г.
Только за январь появилось почти 2 тысячи самостоятельных работников.
Новости Красноярска: Красноярку оштрафовали за курение в самолете

Красноярку оштрафовали за курение в самолете

12 Февраля 2021 г.
Причем она курила электронную сигарету
Новости Красноярска: Показатели аэропорта Красноярска приближаются к результатам доковидного времени

Показатели аэропорта Красноярска приближаются к результатам доковидного времени

12 Февраля 2021 г.
Воздушная гавань подвела итоги работы за январь
Новости Красноярска: На пешеходном переходе на Мичурина водитель сбил 9-летнего ребенка

На пешеходном переходе на Мичурина водитель сбил 9-летнего ребенка

12 Февраля 2021 г.
Мальчик госпитализирован с тяжелыми травмами
Новости Красноярска: Синоптики предупреждают о резком перепаде температур в Красноярске

Синоптики предупреждают о резком перепаде температур в Красноярске

12 Февраля 2021 г.
От -30 до 0 градусов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В пятницу в Красноярске пройдет донорская акция «От сердца к сердцу»

В пятницу в Красноярске пройдет донорская акция «От сердца к сердцу»

12 Февраля 2021 г.
Она приурочена ко Всемирному дню детей, больных онкологическими заболеваниями
Новости Красноярска: Красноярец разработал систему определения спортивного потенциала детей

Красноярец разработал систему определения спортивного потенциала детей

11 Февраля 2021 г.
Методика позволяет выбрать наиболее подходящие виды спорта для конкретного ребенка
Новости Красноярска: Сотрудники ФСБ задержали вербовщика террористов

Сотрудники ФСБ задержали вербовщика террористов

11 Февраля 2021 г.
Операция была проведена в Норильске
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru