Дело о халатности бывшего руководителя УДИБ Евгения Петрюка дошло до суда

Дело 42-летнего бывшего руководителя «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства» Евгения Петрюка передано в суд. Его обвиняют в халатности, которая повлекла по неосторожности смерть двух и более лиц. Силовики отмечают, что это первое подобное уголовное дело в России, переданное в суд.

По версии Следственного комитета, недобросовестное отношение Петрюка к работе привело к резкому увеличению численности бродячих собак в Красноярске в период с октября 2019 года по февраль 2020 года. В итоге собаки насмерть загрызли четырех человек, еще нескольких сильно покусали, в том числе маленького ребенка.

«Преступная халатность обвиняемого повлекла существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, в том числе причинение вреда здоровью средней степени тяжести двум гражданам, один из которых малолетний мальчик, и смерть 4 граждан, а также введение на территории города Красноярска чрезвычайной ситуации биолого-социального характера, вызванной нападением бродячих животных на людей», - сообщили в Следственном комитете.

Уголовное дело Евгения Петрюка направлено в суд.

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Фото: скриншот телеканал "Енисей"