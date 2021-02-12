Месторождения «Полюса» в Красноярском крае будут на 100% обеспечены возобновляемой электроэнергией

ПАО «Полюс» сообщает о том, что с ПАО «РусГидро», одним из крупнейших поставщиков гидроэнергии, был подписан свободный двусторонний договор купли-продажи экологически чистой электроэнергии, произведенной на Саяно-Шушенской ГЭС. Энергия будет поставляться на Красноярскую бизнес-единицу Компании. Соглашение предполагает предоставление около 1 млрд кВтч энергии за 2021 год.

С началом поставок, производственные активы Компании на Олимпиадинском и Благодатном месторождениях будут полностью обеспечены возобновляемой электроэнергией. По предварительным оценкам, это может привести к тому, что выбросы парниковых газов Красноярской бизнес-единицы «Полюса» в 2021 году снизятся почти на половину. Выбросы парниковых газов по всей Компании могут снизиться примерно на треть. В результате до 90% потребности производственных активов «Полюса» в энергии будет обеспечено из возобновляемых источников.

Договор заключен на срок до 31 декабря 2021 года с возможностью его дальнейшей пролонгации.

В 2020 году «Полюс» и «РусГидро» заключили пятилетний двусторонний договор купли-продажи электроэнергии, произведенной гидроэлектростанциями на территории технологически изолированной энергосистемы в Магаданской области. Объемы поставки электроэнергии по данному договору превышают 300 млн кВт-ч в год.

Генеральный директор ПАО «Полюс» Павел Грачев:

«Это соглашение означает переход основной бизнес-единицы «Полюса» на возобновляемые источники энергии. Это знаковое событие для нашей компании. Изменение климата - это глобальный вызов, и для нас важно сделать свой вклад в декарбонизацию мировой экономики. Поэтому снижение выбросов парниковых газов становится для «Полюса» важным фактором при определении подхода к энергообеспечению производственных активов».

Виктор Хмарин Генеральный директор ПАО «РусГидро».

«Для «РусГидро» подписание договора – подтверждение высокой востребованности экологически чистой возобновляемой электроэнергии, вырабатываемой на гидростанциях компании. Мы видим растущий интерес производственных компаний, нацеленных на декарбонизацию своих производственных цепочек, к заключению договоров поставки электроэнергии, вырабатываемой на наших ГЭС, и будем наращивать работу в этом направлении с целью достижения общих целей на взаимовыгодных условиях»

Фото: ПАО «Полюс»

По материалам ПАО «Полюс»