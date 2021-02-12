Показатели аэропорта Красноярска приближаются к результатам доковидного времени

Международный аэропорт Красноярска подвел итоги работы за январь 2021 года. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что по количеству взлетно-посадочных операций приблизились к показателям доковидного времени.

«В январе 2021 года в аэропорту Красноярск было совершено 1 124 взлетно-посадочных операции, что на 2% меньше, чем в 2020 году, когда этот показатель составлял - 1 147. Если сравнить январь 2021 года с предыдущим месяцем (декабрем 2020 года), то отставание – всего 7 самолетовылетов», - отчитались в пресс-службе аэропорта.

В январе аэропорт обслужил 132 тысячи пассажиров, это меньше показателей января доковидного 2020 года на 33% - тогда пассажиров было 198 тысяч. Самыми популярными направлениями из Красноярска в январе были Москва, Новосибирск, Норильск, Санкт-Петербург и Сочи. Самый большой пассажирский трафик был в январе у авиакомпаний S7, NordStar, Utair, Аэрофлот, Nordwind Airlines.