12 февраля
Красноярск
погода -23 °C
73.76
 
€ 89.44
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Показатели аэропорта Красноярска приближаются к результатам доковидного времени

Главная Общество
Красноярск
10:29 12 Февраля 2021
в красноярске, красноярск, аэропорт, вирус, эпидемия, в красноярском крае, общество
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Международный аэропорт Красноярска подвел итоги работы за январь 2021 года. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что по количеству взлетно-посадочных операций приблизились к показателям доковидного времени.

«В январе 2021 года в аэропорту Красноярск было совершено 1 124 взлетно-посадочных операции, что на 2% меньше, чем в 2020 году, когда этот показатель составлял - 1 147. Если сравнить январь 2021 года с предыдущим месяцем (декабрем 2020 года), то отставание – всего 7 самолетовылетов», - отчитались в пресс-службе аэропорта.

В январе аэропорт обслужил 132 тысячи пассажиров, это меньше показателей января доковидного 2020 года на 33% - тогда пассажиров было 198 тысяч. Самыми популярными направлениями из Красноярска в январе были Москва, Новосибирск, Норильск, Санкт-Петербург и Сочи. Самый большой пассажирский трафик был в январе у авиакомпаний S7, NordStar, Utair, Аэрофлот, Nordwind Airlines.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На пешеходном переходе на Мичурина водитель сбил 9-летнего ребенка

На пешеходном переходе на Мичурина водитель сбил 9-летнего ребенка

12 Февраля 2021 г.
Мальчик госпитализирован с тяжелыми травмами
Новости Красноярска: Синоптики предупреждают о резком перепаде температур в Красноярске

Синоптики предупреждают о резком перепаде температур в Красноярске

12 Февраля 2021 г.
От -30 до 0 градусов
Новости Красноярска: Месторождения «Полюса» в Красноярском крае будут на 100% обеспечены возобновляемой электроэнергией

Месторождения «Полюса» в Красноярском крае будут на 100% обеспечены возобновляемой электроэнергией

12 Февраля 2021 г.
«Полюс» и «РусГидро» заключили пятилетний двусторонний договор
Новости Красноярска: В пятницу в Красноярске пройдет донорская акция «От сердца к сердцу»

В пятницу в Красноярске пройдет донорская акция «От сердца к сердцу»

12 Февраля 2021 г.
Она приурочена ко Всемирному дню детей, больных онкологическими заболеваниями
Новости Красноярска: Евгений Козин взят под стражу почти на 2 месяца

Евгений Козин взят под стражу почти на 2 месяца

11 Февраля 2021 г.
Такое решение принял Железнодорожный районный суд
Новости Красноярска: Сотрудники ФСБ задержали вербовщика террористов

Сотрудники ФСБ задержали вербовщика террористов

11 Февраля 2021 г.
Операция была проведена в Норильске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске участилось воровство люков

В Красноярске участилось воровство люков

11 Февраля 2021 г.
Об этом рассказали в СГК
Новости Красноярска: Неадекватный красноярец натравил бойцовскую собаку на фельдшера «скорой помощи»

Неадекватный красноярец натравил бойцовскую собаку на фельдшера «скорой помощи»

11 Февраля 2021 г.
Медики приехали на вызов к его ребенку
Новости Красноярска: Житель Ачинска отправится в колонию строгого режима за разбитые комплексы фиксации нарушений ПДД

Житель Ачинска отправится в колонию строгого режима за разбитые комплексы фиксации нарушений ПДД

12 Февраля 2021 г.
Он также ударил женщину-оператора, которая следила за сохранностью оборудования
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru