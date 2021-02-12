12 февраля
Красноярск
погода -23 °C
73.76
 
€ 89.44
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На пешеходном переходе на Мичурина водитель сбил 9-летнего ребенка

Главная Общество
Красноярск
09:58 12 Февраля 2021
происшествия, происшествие, красноярск, ребенок, в красноярске, в красноярском крае, дтп, гибдд, травма
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Автомобиль «Киа» сбил 9-летнего ребенка на ул. Мичурина. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Момент аварии зафиксировали камеры уличного наблюдения. Видно, как ребенок стоит у «зебры» в ожидании подходящего момента, чтобы перейти магистраль. Автомобиль, который выезжал с перекрестка, остановился, чтобы пропустить ребенка. Мальчик пошел по дороге, но его не заметил водитель внедорожника «Киа», двигавшийся в крайней левой полосе с высокой скоростью.

В пресс-службе ГИБДД сообщили, что ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами.

«Сотрудники ГИБДД напоминают водителям, что согласно п. 14.2 Правил дорожного движения, если перед нерегулируемым пешеходным переходом автовладелец остановился или снизил скорость своего транспортного средства, то водители других автомобилей, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость. Продолжить движение, разрешено только убедившись в отсутствии пешеходов», - обратились к автомобилистам в пресс-службе ГИБДД.

Дорожные полицейские также призывают родителей, рассказать своим детям о правилах безопасности на дороге.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Показатели аэропорта Красноярска приближаются к результатам доковидного времени

Показатели аэропорта Красноярска приближаются к результатам доковидного времени

12 Февраля 2021 г.
Воздушная гавань подвела итоги работы за январь
Новости Красноярска: Синоптики предупреждают о резком перепаде температур в Красноярске

Синоптики предупреждают о резком перепаде температур в Красноярске

12 Февраля 2021 г.
От -30 до 0 градусов
Новости Красноярска: Месторождения «Полюса» в Красноярском крае будут на 100% обеспечены возобновляемой электроэнергией

Месторождения «Полюса» в Красноярском крае будут на 100% обеспечены возобновляемой электроэнергией

12 Февраля 2021 г.
«Полюс» и «РусГидро» заключили пятилетний двусторонний договор
Новости Красноярска: В пятницу в Красноярске пройдет донорская акция «От сердца к сердцу»

В пятницу в Красноярске пройдет донорская акция «От сердца к сердцу»

12 Февраля 2021 г.
Она приурочена ко Всемирному дню детей, больных онкологическими заболеваниями
Новости Красноярска: Евгений Козин взят под стражу почти на 2 месяца

Евгений Козин взят под стражу почти на 2 месяца

11 Февраля 2021 г.
Такое решение принял Железнодорожный районный суд
Новости Красноярска: Сотрудники ФСБ задержали вербовщика террористов

Сотрудники ФСБ задержали вербовщика террористов

11 Февраля 2021 г.
Операция была проведена в Норильске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Житель Ачинска отправится в колонию строгого режима за разбитые комплексы фиксации нарушений ПДД

Житель Ачинска отправится в колонию строгого режима за разбитые комплексы фиксации нарушений ПДД

12 Февраля 2021 г.
Он также ударил женщину-оператора, которая следила за сохранностью оборудования
Новости Красноярска: Неадекватный красноярец натравил бойцовскую собаку на фельдшера «скорой помощи»

Неадекватный красноярец натравил бойцовскую собаку на фельдшера «скорой помощи»

11 Февраля 2021 г.
Медики приехали на вызов к его ребенку
Новости Красноярска: Раиса Кармазина намерена баллотироваться на новый срок

Раиса Кармазина намерена баллотироваться на новый срок

12 Февраля 2021 г.
Единый день голосования состоится 19 сентября
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru