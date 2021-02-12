На пешеходном переходе на Мичурина водитель сбил 9-летнего ребенка

Автомобиль «Киа» сбил 9-летнего ребенка на ул. Мичурина. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Момент аварии зафиксировали камеры уличного наблюдения. Видно, как ребенок стоит у «зебры» в ожидании подходящего момента, чтобы перейти магистраль. Автомобиль, который выезжал с перекрестка, остановился, чтобы пропустить ребенка. Мальчик пошел по дороге, но его не заметил водитель внедорожника «Киа», двигавшийся в крайней левой полосе с высокой скоростью.

В пресс-службе ГИБДД сообщили, что ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами.

«Сотрудники ГИБДД напоминают водителям, что согласно п. 14.2 Правил дорожного движения, если перед нерегулируемым пешеходным переходом автовладелец остановился или снизил скорость своего транспортного средства, то водители других автомобилей, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость. Продолжить движение, разрешено только убедившись в отсутствии пешеходов», - обратились к автомобилистам в пресс-службе ГИБДД.

Дорожные полицейские также призывают родителей, рассказать своим детям о правилах безопасности на дороге.