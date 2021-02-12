Синоптики предупреждают о резком перепаде температур в Красноярске

В Красноярский край возвращаются 30-градусные морозы. Минувшей ночью температура опускалась до -30…-35°С в центральных и южных районах Красноярского края. В Красноярске было около -25°С. В пятницу днем в городе преимущественно без осадков и западный ветер 5-10 м/с. Воздух днем прогреется до -17…-19°С.

В ночь на субботу, 13 февраля, в городе похолодает до -30°С. Днем термометры покажут -19°С, осадков не ожидается.

В воскресенье, 14 февраля, синоптики прогнозируют потепление. Ночью еще около -24°С, а днем температура поднимется до -13 градусов. По предварительным данным Гидрометцентра, ко вторнику в Красноярске потеплеет до 0°С.