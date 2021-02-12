В пятницу в Красноярске пройдет донорская акция «От сердца к сердцу»

В Красноярске пройдет донорская акция, приуроченная ко Всемирному дню детей, больных онкологическими заболеваниями. Сдать кровь в мобильном центре можно с 9:30 до 14:00. Передвижной комплекс будет работать на территории Центра молодежных инициатив «Форум», который расположен на острове Отдыха около Центра экстремальных видов спорта «Спортэкс». Донорами могут стать красноярцы старше 18 лет, у которых нет медицинский противопоказаний. Перед процедурой врачи проведут анализы, определят группу крови, резус и уровень гемоглобина. Важно взять с собой паспорт.

«В 2021 году по инициативе Общественной палаты донорская акция приурочена к Всемирному дню детей, больных онкологическими заболеваниями, который отмечается ежегодно 15 февраля. В этот день волонтеры раздают золотые ленточки – символ бесценности детской жизни, неоценимых детских усилий по борьбе с недугом и невероятной самоотдачи специалистов, благотворителей, добровольцев, посвятивших свою жизнь заболевшим детям», - рассказали в пресс-службе краевого Минздрава.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в мире раком заболевают 215 тысяч детей младше 15 лет, а еще по 85 тысяч детей от 15 до 19 лет. Рак – вторая по частоте причина смертности детей. На первом месте – несчастные случаи. Чаще всего дети болеют раком крови и все они нуждаются в переливании.