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Евгений Козин взят под стражу почти на 2 месяца

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Красноярск
19:20 11 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В Железнодорожном районном суде завершилось заседание, на котором рассматривался вопрос о мере пресечения депутату краевого Заксобрания Евгению Козину.

В пресс-службе краевого суда рассказали, что суд согласился с доводами следствия и принял решение оставить народного избранника под стражей, на 1 месяц и 27 дней - до 6 апреля 2021 года.

Напомним, Евгения Козина арестовали накануне. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки Ирине Тюриной - бывшему заместителю руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений.

Возбуждено уголовное дело.

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