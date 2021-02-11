Евгений Козин взят под стражу почти на 2 месяца

В Железнодорожном районном суде завершилось заседание, на котором рассматривался вопрос о мере пресечения депутату краевого Заксобрания Евгению Козину.
В пресс-службе краевого суда рассказали, что суд согласился с доводами следствия и принял решение оставить народного избранника под стражей, на 1 месяц и 27 дней - до 6 апреля 2021 года.
Напомним, Евгения Козина арестовали накануне. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки Ирине Тюриной - бывшему заместителю руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений.
Возбуждено уголовное дело.
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