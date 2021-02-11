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Сотрудники ФСБ задержали вербовщика террористов

Главная Общество
Красноярск
18:10 11 Февраля 2021
террористы, терроризм, арест, фсб, норильск, в красноярском крае, террор, задержание
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники Федеральной службы безопасности в Норильске смогли выявить и задержать сторонника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

В настоящее время известно, что норильчанин сам проникся радикальными идеями и вербовал других граждан. При задержании и обыске у обвиняемого были обнаружены экстремистская литература, флаг организации, мобильные телефоны и электронные носители информации.

Было возбуждено уголовное дело по статье 205 («Содействие террористической деятельности»). Сейчас оперативники выявляют возможных сообщников задержанного гражданина.

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