Сотрудники ФСБ задержали вербовщика террористов

Сотрудники Федеральной службы безопасности в Норильске смогли выявить и задержать сторонника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

В настоящее время известно, что норильчанин сам проникся радикальными идеями и вербовал других граждан. При задержании и обыске у обвиняемого были обнаружены экстремистская литература, флаг организации, мобильные телефоны и электронные носители информации.

Было возбуждено уголовное дело по статье 205 («Содействие террористической деятельности»). Сейчас оперативники выявляют возможных сообщников задержанного гражданина.