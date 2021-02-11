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Красноярец разработал систему определения спортивного потенциала детей

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Красноярск
15:05 11 Февраля 2021
красноярск, в красноярске, в красноярском крае, спорт, дети, наука
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Красноярец Василий Грошев представил систему спортивной ориентации и отбора детей. Она позволит определить, в каком виде спорта ребенок станет чемпионом. Цель тестирования - выбрать наиболее подходящие виды спорта для конкретного ребенка, чтобы родители не тратили деньги и время на посещение секций впустую. Обследование проводится на базе СФУ. Одна из частей тестирования - молекулярно-генетический анализ, который позволяет определить врожденный потенциал будущего спортсмена.

«Анализ уровня развития группы видов спорта в себя включает несколько объективных параметров, с помощью которых можно научным способом определить вероятность достижения спортивных результатов (уровень, до которого можно дойти, какие затраты на это необходимы)», - рассказывает автор проекта Василий Грошев.

 

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