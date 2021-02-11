Красноярец разработал систему определения спортивного потенциала детей

Красноярец Василий Грошев представил систему спортивной ориентации и отбора детей. Она позволит определить, в каком виде спорта ребенок станет чемпионом. Цель тестирования - выбрать наиболее подходящие виды спорта для конкретного ребенка, чтобы родители не тратили деньги и время на посещение секций впустую. Обследование проводится на базе СФУ. Одна из частей тестирования - молекулярно-генетический анализ, который позволяет определить врожденный потенциал будущего спортсмена.

«Анализ уровня развития группы видов спорта в себя включает несколько объективных параметров, с помощью которых можно научным способом определить вероятность достижения спортивных результатов (уровень, до которого можно дойти, какие затраты на это необходимы)», - рассказывает автор проекта Василий Грошев.