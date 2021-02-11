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Валентин Буланков: «С патриотики нельзя получать. В нее нужно вкладывать»

Главная Общество
Красноярск
14:55 11 Февраля 2021
патриоты, молодежь, дети, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В этом году военно-спортивному центру «Патриот» исполняется 25 лет. Последнюю пятилетку им управляет Валентин Буланков, вырастивший целую плеяду мастеров спорта по дзюдо. Чем живет муниципальная организация, как изменились подходы в работе и зачем красноярские подростки идут под крыло «Патриота»?

Вы пять лет руководите «Патриотом». Что за это время изменилось? Как поменялись формы и подходы в работе?

Подходы не изменились. Изменилась команда. Мы стали профессиональнее и мощней. К нам пошли большие специалисты. Например, Сергей Игнатьев, мастер спорта международного класса по дзюдо. А задачи остаются прежние – сохранность наших детей, вовлечение их в проекты «Пост №1», Юнармия, поисковое движение, военно-спортивные игры, прикладные виды спорта.

Есть за счет чего привлекать детей?

Для этого важны условия. Их мы за пять лет создали. К примеру, на проспекте Красноярский рабочий за счет краевой поддержки помещение мы отремонтировали, сделали шикарный лекционный зал, полноценный и многофункциональный спортивный зал. Там у нас и вертолетный спуск, и скалолазная стена, и горно-штурмовая подготовка, татами для единоборств. Конкретно в этом зале посещаемость выросла в три раза. Если в 2016 году занималось 60 ребятишек, то теперь под 200. Зал забит с утра до вечера. В Солнечном привели в порядок зал, подобрали кадры.

Валентин Буланков: «С патриотики нельзя получать. В нее нужно вкладывать»

Ваши постовцы пару раз были лучшими в стране...

Мы сделали караульное помещение на Посту №1. Этот проект теперь – наш проект – транслируют по всей стране. А что касается лучших... Да, в России мы номер один. Выиграли «Спасскую башню», были серебряными призерами. У нас сформировалась уже даже преемственность поколений. Ребята, стоявшие на посту и уже отслужившие в армии, приходят и остаются в активе проекта. Успех любого дела – когда коллектив настроен на результат, а власти помогают с инфраструктурными вещами.

Валентин Буланков: «С патриотики нельзя получать. В нее нужно вкладывать»

Задам каверзный вопрос. Кто-то наверняка скажет – все ваши «посты», Юнармия – чистой воды пионерия и возврат в «совок». И вообще, учить детей держать оружие – это плохо, потому что даже худой мир лучше любой войны.

Я не соглашусь. С 14 лет у нас занимаются дети. Это допризывная подготовка. Обязанность службы в армии никто не отменял. И важно, чтобы ребята были готовы. И морально, и физически, и психологически. А что касается фразы «учить детей держать оружие» - это от незнания. Мы же не только прыгаем с автоматами. Мы изучаем историю, разбираем подвиги наших отцов и дедов, географию родного края. И главный принцип обучения – научить детей договариваться не за счет силы, а за счет ума.

Что за ребята приходят в «Патриот»?

У нас полный набор. Есть трудные подростки, есть мальчики и, девочки, которые плотно сидят в социальных сетях. Мы  работаем с городским МВД в рамках отдела по делам несовершеннолетних. Дети из центра «Росток» постоянно посещают центр. Многие остались на постоянной основе. Есть дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, социально опасная группа. Мы точечно отрабатываем с каждым ребенком – разговариваем, показываем наши спортзалы, предлагаем те или иные занятия. Важно не просто привести в зал ребенка, важно, чтобы он остался.

Что является зацепкой, чтобы дети пришли в «Патриот»?

Это наши специалисты по работе с молодежью. Ребята идут в первую очередь к наставнику. У нас много молодых специалистов, много опытных уже мужиков. Обязательно у всех педагогическое образование, все подходят под профстандарт. Много наших же выпускников, которые раньше занимались в «Патриоте», отслужили в армии, закончили ВУЗ, а после вернулись уже работать к нам.

Как попасть в «Патриот»?

Прийти и посмотреть, заинтересоваться и в путь. С 14 лет мы можем брать ребят. И теперь, когда продлили возраст молодежи, до 35. Все занятия бесплатные. Любую информацию можно узнать на нашем сайте, в наших социальных сетях. Кстати, в этом году «Патриоту» 25 лет. В 1996 году 30 апреля тогда мэр Петр Пимашков подписал распоряжение о создании военно-спортивного центра «Патриот».

Валентин Буланков: «С патриотики нельзя получать. В нее нужно вкладывать»

Отличная дата. Последний вопрос. Много сейчас говорится о привлечении молодежи к незаконными мероприятиям, так скажем. По сути, развернулась такая кампания за детей – на чьей стороне они будут. Что нужно делать, чтобы дети выбрали правильный путь?

Нужно делать так, чтобы дети и молодежь были заняты. Для этого необходимо создавать условия. Тот же спортивный зал, куда можно бесплатно прийти. Нужно разговаривать и слышать – а что молодежь хочет сама. Предлагать и просвещать. У нас многие к нам приходят только ради наших летних кампаний – всевозможных походов, сплавов, военно-спортивных сборов, прыжков с парашютом. Главное – это внимание. С патриотики нельзя получать. В нее нужно вкладывать.

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