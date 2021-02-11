Александр Речицкий запретил шуметь в обед

На сегодняшней сессии регионального Заксобрания Александр Речицкий выступил с докладом и поделился очередной инициативой.
Так, главный полицейский края предложил народным избранникам принять поправки в региональный закон о тишине. Тем самым увеличить количество часов, в которые нельзя слушать музыку, делать ремонт и так далее.
«Помимо ночного времени требуется внести соответствующие ограничения и в дневной промежуток времени, в обеденный перерыв с 13 до 15 часов, что обусловлено многочисленными обращениями граждан» – заявил руководитель Главка