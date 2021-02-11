Александр Речицкий предложил запретить продажу алкоголя в обед

На сегодняшней сессии регионального Заксобрания Александр Речицкий выступил с докладом и поделился очередной инициативой.

Так, главный полицейский края предложил народным избранникам запретить продажу алкоголя в обеденные часы и это позволит снизить уровень преступности.

«Помимо ночного времени требуется внести соответствующие ограничения и в дневной промежуток времени, в обеденный перерыв с 13 до 15 часов, что обусловлено многочисленными обращениями граждан» – заявил руководитель Главка

Отметим, что в настоящее время в Красноярском крае продажа алкоголя запрещена с 23:00 до 08:00.

Ранее Александр Речицкий предлагал так называемые «трезвые» пятницы на территории региона – ввести полный запрет на продажу алкоголя в этот день недели.