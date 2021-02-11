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Александр Речицкий предложил запретить продажу алкоголя в обед

Главная Общество
Красноярск
14:37 11 Февраля 2021
полиция, запрет, в красноярском крае, красноярск, в красноярске, депутаты, алкоголь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На сегодняшней сессии регионального Заксобрания Александр Речицкий выступил с докладом и поделился очередной инициативой.

Так, главный полицейский края предложил народным избранникам запретить продажу алкоголя в обеденные часы и это позволит снизить уровень преступности.

«Помимо ночного времени требуется внести соответствующие ограничения и в дневной промежуток времени, в обеденный перерыв с 13 до 15 часов, что обусловлено многочисленными обращениями граждан» – заявил руководитель Главка

Отметим, что в настоящее время в Красноярском крае продажа алкоголя запрещена с 23:00 до 08:00.

Ранее Александр Речицкий предлагал так называемые «трезвые» пятницы на территории региона – ввести полный запрет на продажу алкоголя в этот день недели.

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