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Прокуратура обнаружила нарушение при строительстве горки в Канске

Главная Общество
Красноярск
12:26 11 Февраля 2021
канск, прокуратура, в красноярском крае, проверка, ребенок
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Прокуратурой города Канска проведена проверку по факту получения детьми травм на горке для катания.

В конце января на площади Коростелева там травмировалась четырехлетняя девочка – под ней провалились ступеньки, она упала с двухметровой высоты и получила травмы средней тяжести. В больнице она жаловалась на тошноту и головные боли.

В надзорном ведомстве выяснили, что горки были построены из материалов, которые не соответствуют ГОСТу. Кроме того, стало известно, что мэрия города заказывала строительство у подрядчика, у которого не было необходимой документации, и компания не осуществляла должный контроль за объектом.

В итоге опасную горку разобрали, а в городской суд были поданы иски к мэрии Канска о взыскании ущерба семьям пострадавших детей.

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