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На Красноярском алюминиевом заводе подвели итоги работы в 2020 году

Главная Общество
Красноярск
12:10 11 Февраля 2021
предприятие, итоги, металлургия, производство
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Компания РУСАЛ и Красноярский алюминиевый завод объявили производственные результаты за 2020 год. КрАЗ сохранил уровень производства алюминия на уровне 1 млн тонн. При этом завод на 8,7% увеличил долю продукции с высокой добавленной стоимостью относительно результата за 2019 год. Она составила 38,38% от общего объема производства.

КрАЗ выпускает сплавы для автопрома, авиации, космической отрасли, электроники, для производства строительных профилей и креплений, а также баночный сплав и другие виды продукции.  

– На протяжении десяти лет мы производим 1 млн тонн алюминия-сырца в год, – прокомментировал управляющий директор Красноярского алюминиевого завода Евгений Курьянов. – У нас нет цели увеличить объёмы производства, однако перед нами стоит задача увеличить выпуск продукции с добавленной стоимостью до 55 процентов в общем объёме. Поэтому мы работаем над улучшением качества наших сплавов, стремимся предложить новые конкурентные виды высокотехнологичных продуктов, которые продаем потребителям напрямую.

В рамках программы повышения экологической эффективности на КрАЗе в 2020 году провели ряд мероприятий. Завершена масштабная работа по переводу всех корпусов электролиза на технологию «ЭкоСодерберг», включенную в справочник наилучших доступных технологий. Завод перешел на применение экологичного пека в подштыревой анодной массе, что позволяет добиться существенного снижения выбросов по бензапирену. Запущена система детектирования дыма, проводится ряд операционных мероприятий. Затраты на реализацию экологической программы составили 201,6 млн рублей. В рамках национального проекта «Чистый воздух» до 2025 года объем вложений в экологическую модернизацию на КрАЗе достигнет 1,458 млрд рублей.

По итогам 2020 года увеличился объем финансирования социальных программ для работников КрАЗа на 7,4% и составил 207,4 млн рублей. По предложению Рабочих советов РУСАЛа возобновлена дополнительная мера поддержки сотрудников – жилищная программа.

В соответствии с операционными результатами, опубликованными компанией РУСАЛ, в 2020 году объем производства алюминия по всем заводам составил 3 755 тыс. тонн, без изменений в годовом выражении. Продажи алюминия снизились на 6,0% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, составив 3 926 тыс. тонн. Снижение показателя в основном связано с более высокой базой 2019 года, когда объемы продаж были выше нормального уровня из-за реализации избыточных складских запасов первичного алюминия, накопленных в течение 2018 года по причине санкций. Продажи ПДС выросли на 11,3% – до 1 722 тыс. тонн. Доля ПДС в общем объеме продаж составила 44% (против 37% в 2019 году). При этом рост продаж ПДС в 2020 году был достигнут на фоне волатильности рынка и снижения мирового спроса на алюминий, вызванного пандемией COVID-19. Благодаря диверсификации клиентской базы и оперативным управленческим решениям компания успешно скорректировала географию региональных продаж в соответствии с новой рыночной конъюнктурой, вызванной COVID-19.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

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