Сборная России по фигурному катанию будет готовиться к Олимпиаде в Красноярске

Сборная России по фигурному катанию будет готовиться к Олимпиаде 2022 года в Красноярске. Площадками для тренировок станут ледовые арены «Кристалл» и «Платинум». Федерация фигурного катания высоко оценила, созданную в Красноярске спортивную инфраструктуру. Еще одно преимущество нашего города – один часовой пояс с Пекином, где пройдет Олимпиада.

«Когда к нам приедет первая команда, которая затем поедет в Пекин защищать честь всей страны на Олимпиаде, ее требования будут высочайшие. Надеюсь, когда наши фигуристы успешно выступят, мы сможем сказать, что в этих медалях есть доля Красноярска», - цитирует пресс-служба краевого правительства Павла Ростовцева.

Отметим, что фигуристы уже оценили красноярский лед во время проведения в краевом центре Первенства России по фигурному катанию среди юниоров. Планируется, что сборная приедет в Красноярск в январе 2022 года. А Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.