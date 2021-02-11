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Воспитатель красноярского детского сада претендует на звание лучшего педагога России

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Красноярск
09:29 11 Февраля 2021
образование, учитель, красноярск, в красноярске, в красноярском крае, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
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Педагог детского сада №17 Крансоярска Алена Кондрашова претендует на звание лучшего воспитателя России. Она отправится в Пермь, где состоится финал Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2020». Бороться за победу будут сотрудники детских садов из 80 регионов России. Алена – победитель красноярского этапа конкурса. На региональном этапе жюри оценило созданные педагогом напольные игры, которые вовлекают детей в образовательный процесс.

«Напольная игра уникальна тем, что даёт синтетический эффект: развивает, позволяет двигаться в условиях группы при минимальных рисках. Также она универсальна по содержанию — позволяет включить любой тематический материал», - рассказывает Алена.

Финал всероссийского конкурса включает в себя очные и заочные формы. На очном туре воспитателям предстоит представить свои педагогические находки, показать мастер-классы и пройти испытание «Ток-шоу». Победитель определится 14 февраля.

Фото: личный архив педагога


 

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