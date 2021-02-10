Соль оказалась самым опасным составляющим «Бионорда»

Самым опасным составляющим скандального противогололедного реагента «Бионорд» оказалась соль. Ученые СФУ проверили влияние материала на газонную траву, лук и рачков, сообщает радио «Красноярск-Главный». Никаких сверхтоксичных веществ в составе реагента не обнаружили, однако простая соль может оказать негативное воздействие на окружающую среду. По заключению ученых СФУ, чтобы не допустить этого, дорожные службы должны четко следовать регламентам уборки: своевременно убирать реагент с дорог, а также не использовать его сверхнормы.

«Любые солесодержащие реагенты будут влиять на окружающую среду примерно одинаково. Если будет 5 граммов соли на 1 кг земли, то трава перестанет расти. Если мы не будем убирать реагенты с дороги, то потенциально мы можем загрязнить около 15 кг грунта с 1 квадратного метра», - заключил ведущий научный сотрудник института биофизики Егор Задереев.