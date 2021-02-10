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En+ Group планирует участие в проектах по созданию газовой и водородной заправочных станций в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
14:49 10 Февраля 2021
топливо, технологии, проект, энергетика
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EnGroup рассматривает возможность создания водородной и газовой  заправочных станций в Красноярске», сообщил исполнительный директор En+Group Вячеслав Соломин. Водородные технологии  - будущее мирового энергорынка. Мы видим большой потенциал у водорода в качестве газомоторного топлива для общественного транспорта, особенно для автобусов. Их использование может улучшить экологию региона, а также снизить количество выбросов СО2, что особенно актуально для Красноярска. Подобные автобусы уже активно  работают в Китае, в России это направление в будущем также не менее перспективно.   

Таким образом, дальнесрочные планы по газовым заправкам связаны с водородными технологиями, а краткосрочные – с заправочными станциями, работающими на СПГ (сжиженном природном газе). Это часть большого проекта по СПГ: СПГ в данном случае будет поставляться   для заправки действующих на газе автобусов, которые, надеемся в скором времени появятся в Красноярске на ряде маршрутов.

Что касается водорода, то   это и хорошая альтернатива авиационному топливу. Как известно, авиация – один из основных  источников углеродных выбросов, и водород мог бы способствовать их снижению .  Посадочный вес самолета должен быть ниже, чем взлетный, поэтому  невозможно использовать солнечные батареи. Очевидно, что вес батареи неизменен, а вот вес топлива, наоборот, снижается за счет расхода. В СССР уже был разработан самолет (ТУ-154) на водородном топливе. Возможно, именно за водородом – будущее авиации. 

Особенно актуальным это направление может стать при переизбытке производимой энергии на ГЭС. Рядом со станциями в таком случае устанавливаются  хранилища водорода, при возможности их заполняют водородом за счет гидроэнергии. Одним из перспективных направлений работы En+ Group, которую основал Олег Владимирович Дерипаска, также является участие в проектах по хранению и транспортировке водорода.  В частности, производимый предприятиями металлургического сектора алюминий используется для строительства газовозов. Сейчас в подобных танкерах можно перевозить сжиженный природный газ (СПГ), но они также могут быть использованы и для водорода.

По материалам пресс-службы En+ Group

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