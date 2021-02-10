Угнал, выпил, в тюрьму: в Минусинске задержали угонщика-рецидивиста

На юге Красноярского края сотрудники полиции по горячим следами задержали автоугонщика, который украл автомобиль Mitsubishi из гаражного бокса.

«Полицейские установили, что подозреваемый, работая в соседней организации и зная, что в ночное время гаражный бокс не закрывается, проник на территорию предприятия, завел автомобиль и уехал», – рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Полицейские смогли установить злоумышленника по камерам видеонаблюдения и задержали его. Им оказался 35-летний ранее судимый за аналогичное преступление местный житель.

В отношении мужчины было заведено уголовное дело «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.