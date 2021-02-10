В аппарате краевого правительства появился новый руководитель

С сегодняшнего дня в аппарате правительства Красноярского края на должности руководителя работает Денис Голощапов.

Документ о назначении подписал председатель правительства Юрий Лапшин. Трудовой контракт с Голощаповым рассчитан на 2 года.

Ранее чиновник работал в должности первого замминистра социальной политики.

Денис Голощапов уроженец Хакасии, в 1979 году родился в Черногорске. Имеет высшее юридическое образование. В краевом правительстве работает с конца 2018 года. До этого трудился в органах государственной власти Хакасии.