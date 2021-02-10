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В аппарате краевого правительства появился новый руководитель

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Красноярск
12:52 10 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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С сегодняшнего дня в аппарате правительства Красноярского края на должности руководителя работает Денис Голощапов.

Документ о назначении подписал председатель правительства Юрий Лапшин. Трудовой контракт с Голощаповым рассчитан на 2 года.

Ранее чиновник работал в должности первого замминистра социальной политики.   

Денис Голощапов уроженец Хакасии, в 1979 году родился в Черногорске. Имеет высшее юридическое образование. В краевом правительстве работает с конца 2018 года. До этого трудился в органах государственной власти Хакасии.

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