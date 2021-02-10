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Природоохранные прокуроры проверят законность вырубки деревьев

Главная Общество
Красноярск
12:29 10 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В ближайшее время сотрудники красноярской краевой прокуратуры дадут правовую оценку вырубке деревьев в Академгородке.

Сотрудники ведомства проверят наличие обоснованности проведения «лесопатологического обследования зеленых насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий».

В конце прошлого месяца жители микрорайона обнаружили, что в лесу началась вырубка хвойных деревьев, при том, что под вырубку попали и здоровые растения.

По планам на участке в 4 гектара будет вырублено около 800 деревьев.

По мнению ученых Института леса Сибирского отделения РАН, это необходимо для того, чтобы проредить лес. При этом нужно убирать более низкие деревья, которым не хватает снега и поэтому они становятся болезненными и привлекают вредителей.  

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