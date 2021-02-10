Владислав Логинов получил прокурорское представление

Прокуратура краевого центра начала проверку соблюдения требований законодательства по уборке дорог, дворов, крыш и козырьков многоквартирных домов.

Сегодня стало известно, что надзорный орган вынес представление в отношении первого заместителя главы города Владислава Логинова.

Вместе с тем, прокуратура приступила к контролю за управляющими компаниями. Уже возбуждено первое административное дело в отношении руководителя УК «Снегири», которая обслуживает дома в Солнечном. Отметим, там упавший снег с крыши дома повредил автомобиль.

В ведомстве отметили, что теперь уборка городских улиц будет на особом контроле у краевой прокуратуры.

Напомним, в конце прошлого месяца Владислав Логинов участвовал в конкурсе по замещения поста мэра Норильска. Он набрал 0 голосов.

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