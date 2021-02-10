10 февраля
Красноярск
погода -13 °C
74.12
 
€ 89.53
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Владислав Логинов получил прокурорское представление

Главная Общество
Красноярск
12:02 10 Февраля 2021
красноярск, администрация, снегопад, мэр, в красноярске, в красноярском крае, прокуратура, снег, уборка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Прокуратура краевого центра начала проверку соблюдения требований законодательства по уборке дорог, дворов, крыш и козырьков многоквартирных домов.

Сегодня стало известно, что надзорный орган вынес представление в отношении первого заместителя главы города Владислава Логинова.

Вместе с тем, прокуратура приступила к контролю за управляющими компаниями. Уже возбуждено первое административное дело в отношении руководителя УК «Снегири», которая обслуживает дома в Солнечном. Отметим, там упавший снег с крыши дома повредил автомобиль.

В ведомстве отметили, что теперь уборка городских улиц будет на особом контроле у краевой прокуратуры.

Напомним, в конце прошлого месяца Владислав Логинов участвовал в конкурсе по замещения поста мэра Норильска. Он набрал 0 голосов.

Читайте также:

Почти все дороги Красноярска привели в нормативное состояние

«Просим не парковать сегодня машины городских улицах»: в администрации Красноярска обратились к жителям

В мэрии приняли решение перекрывать улицы для уборки снега

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В аппарате краевого правительства появился новый руководитель

В аппарате краевого правительства появился новый руководитель

10 Февраля 2021 г.
Им стал Денис Голощапов
Новости Красноярска: Природоохранные прокуроры проверят законность вырубки деревьев

Природоохранные прокуроры проверят законность вырубки деревьев

10 Февраля 2021 г.
Надзорный орган заинтересовался работами в Академгородке
Новости Красноярска: Технологический проект постройки Емельяновского водопровода вышел на финальный этап

Технологический проект постройки Емельяновского водопровода вышел на финальный этап

10 Февраля 2021 г.
Стоимость проекта составит 1,3 млрд рублей
Новости Красноярска: В Красноярске пенсионер в своей квартире организовал экстремистскую секту

В Красноярске пенсионер в своей квартире организовал экстремистскую секту

10 Февраля 2021 г.
Среди участников религиозных организаций он распространял запрещенную литературу
Новости Красноярска: Новый комплекс «Паркон» снимает нарушителей ПДД из салона обычного автомобиля

Новый комплекс «Паркон» снимает нарушителей ПДД из салона обычного автомобиля

10 Февраля 2021 г.
Он фиксирует нарушения правил парковки
Новости Красноярска: В Красноярском крае объявлена лавинообразная обстановка

В Красноярском крае объявлена лавинообразная обстановка

10 Февраля 2021 г.
Об этом сообщили в МЧС
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сотрудницы администрации Советского района проинспектировали сауны

Сотрудницы администрации Советского района проинспектировали сауны

10 Февраля 2021 г.
Там они проверили соблюдение «антиковидных мер»
Новости Красноярска: «Красноярская рециклинговая компания» подвела итоги работы за 2020 год

«Красноярская рециклинговая компания» подвела итоги работы за 2020 год

10 Февраля 2021 г.
250 тысяч тонн отходов. Внушительный объем. Даже сложно себе представить
Новости Красноярска: Горсовет выступил против мусорных полигонов в черте Красноярска

Горсовет выступил против мусорных полигонов в черте Красноярска

10 Февраля 2021 г.
Депутаты занялись нечистым делом
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru