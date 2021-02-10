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Технологический проект постройки Емельяновского водопровода вышел на финальный этап

Главная Общество
Красноярск
11:29 10 Февраля 2021
проект, вода, жкх, сеть, строительство
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В «Центре развития коммунального комплекса» Красноярского края прошло рабочее совещание, посвященное вопросам реализации проекта «Водопровод Емельяновского района». В мероприятии приняли участие руководитель предприятия Олег Лукин, депутат Заксобрания Александр Глисков, а также депутаты и общественники от Емельяновского района.

Технологический проект постройки Емельяновского водопровода вышел на финальный этап

В 2020 году в рамках государственной программы «Реформирование и модернизация ЖКХ» ЦРКК приступило к разработке проектно-сметной документации для строительства   магистрального водопровода Емельяновского района. Трубопровод, длинною 27 километров, даст возможность подключить к центральному водоснабжению сразу несколько населенных пунктов района. Качественную питьевую воду смогут получить жители поселков Емельяново, Солонцы, Дрокино, Логовой, Творогово, а также садоводческие товарищества в пригороде Красноярска. По предварительной оценке стоимость проекта составит 1,3 млрд рублей.

Участники совещания отметили высокую готовность проекта к прохождению государственной экспертизы. Уже определен маршрут строительства трубопровода с детальным обоснованием каждого участка трассы. Проведены инженерно-геологические изыскания, позволяющие определить способ и глубину(условия) прокладки трубопровода. Определены точки подключения распределительных сетей поселков, места установки насосных станций и резервуаров. Рассчитана и пропускная способность объекта. С учетом существующих и потенциальных потребностей территорий она составит 700 м³/час.

Технологический проект постройки Емельяновского водопровода вышел на финальный этап

Этапы реализации проекта:

1 этап: строительство водопровода от точки подключения к централизованной системе холодного водоснабжения красноярских сетей в районе деревни Бадалык до границы с поселком Солонцы;

2 этап: строительство водопровода от поселка Солонцы до границы с поселком Емельяново, через село Дрокино, поселок Логовой, деревню Творогово;

3 этап: строительство водопровода от поселка Солонцы до садоводческих некоммерческих товариществ Шуваевского и Солонцовского сельсоветов.

Технологический проект постройки Емельяновского водопровода вышел на финальный этап

«Для завершения проектирования необходимо заключение договора на технологическое подключение к водопроводным сетям города Красноярска, а также к сетям электроснабжения района. Все процедурные моменты мы планируем завершить не позднее марта. После чего предстоит государственная экспертиза проекта», — отметил Олег Лукин, исполняющий обязанности директора госпредприятия «Центр развития коммунального комплекса».

Технологический проект постройки Емельяновского водопровода вышел на финальный этап

«Жители самого Емельяново много лет бьют тревогу по поводу качества воды. Я, как депутат, неоднократно обращался в Роспотребнадзор для проведения экспертизы качества воды, она непригодная для питья. В Солонцах водопровод есть, но для строящихся домов ее просто недостаточно. С этой проблемой жители района уже обращались на прямую линию к Президенту страны. ЦРКК взялся за этот проект и специалистами проделан большой пласт работ. Мы видим четкое понимание всех последующих шагов. Это жизненно-важный объект, поэтому будем его поддерживать. Считаю, что районные власти также должны активно подключиться к процессу» — заявил Александр Глисков, депутат Законодательного Собрания Красноярского края.

Технологический проект постройки Емельяновского водопровода вышел на финальный этап

Фото: «Центр развития коммунального комплекса», freepik.com
По материалам «Центра развития коммунального комплекса»

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