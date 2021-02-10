Технологический проект постройки Емельяновского водопровода вышел на финальный этап

В «Центре развития коммунального комплекса» Красноярского края прошло рабочее совещание, посвященное вопросам реализации проекта «Водопровод Емельяновского района». В мероприятии приняли участие руководитель предприятия Олег Лукин, депутат Заксобрания Александр Глисков, а также депутаты и общественники от Емельяновского района.

В 2020 году в рамках государственной программы «Реформирование и модернизация ЖКХ» ЦРКК приступило к разработке проектно-сметной документации для строительства магистрального водопровода Емельяновского района. Трубопровод, длинною 27 километров, даст возможность подключить к центральному водоснабжению сразу несколько населенных пунктов района. Качественную питьевую воду смогут получить жители поселков Емельяново, Солонцы, Дрокино, Логовой, Творогово, а также садоводческие товарищества в пригороде Красноярска. По предварительной оценке стоимость проекта составит 1,3 млрд рублей.

Участники совещания отметили высокую готовность проекта к прохождению государственной экспертизы. Уже определен маршрут строительства трубопровода с детальным обоснованием каждого участка трассы. Проведены инженерно-геологические изыскания, позволяющие определить способ и глубину(условия) прокладки трубопровода. Определены точки подключения распределительных сетей поселков, места установки насосных станций и резервуаров. Рассчитана и пропускная способность объекта. С учетом существующих и потенциальных потребностей территорий она составит 700 м³/час.

Этапы реализации проекта:

1 этап: строительство водопровода от точки подключения к централизованной системе холодного водоснабжения красноярских сетей в районе деревни Бадалык до границы с поселком Солонцы;

2 этап: строительство водопровода от поселка Солонцы до границы с поселком Емельяново, через село Дрокино, поселок Логовой, деревню Творогово;

3 этап: строительство водопровода от поселка Солонцы до садоводческих некоммерческих товариществ Шуваевского и Солонцовского сельсоветов.

«Для завершения проектирования необходимо заключение договора на технологическое подключение к водопроводным сетям города Красноярска, а также к сетям электроснабжения района. Все процедурные моменты мы планируем завершить не позднее марта. После чего предстоит государственная экспертиза проекта», — отметил Олег Лукин, исполняющий обязанности директора госпредприятия «Центр развития коммунального комплекса».

«Жители самого Емельяново много лет бьют тревогу по поводу качества воды. Я, как депутат, неоднократно обращался в Роспотребнадзор для проведения экспертизы качества воды, она непригодная для питья. В Солонцах водопровод есть, но для строящихся домов ее просто недостаточно. С этой проблемой жители района уже обращались на прямую линию к Президенту страны. ЦРКК взялся за этот проект и специалистами проделан большой пласт работ. Мы видим четкое понимание всех последующих шагов. Это жизненно-важный объект, поэтому будем его поддерживать. Считаю, что районные власти также должны активно подключиться к процессу» — заявил Александр Глисков, депутат Законодательного Собрания Красноярского края.