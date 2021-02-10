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Сотрудницы администрации Советского района проинспектировали сауны

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Красноярск
10:11 10 Февраля 2021
администрация, красноярск, в красноярске, в красноярском крае, вирус, эпидемия, чиновники, проверка, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В краевом центре продолжается работа по контролю за исполнением профилактических и превентивных мер. Накануне в Советском районе сотрудники районной администрации посетили сауну, СПА и два оздоровительных комплекса.

Сотрудницы администрации Советского района проинспектировали сауны

Ревизоры не нашли серьезных нарушений. После каждого посетителя сотрудники предприятий проводят дезинфекцию, а в бассейнах используются озонаторные установки.

Сотрудницы администрации Советского района проинспектировали сауны

Вместе с тем, все проверенные организации принимают клиентов по предварительной записи. Также администраторы заведений не забывают о социальной дистанции и регулярно измеряют сотрудникам температуру.

«В первую очередь мы обращаем внимание на дезинфекцию поверхностей и бассейнов. Если владельцы будут относиться к этому халатно, оздоровительные комплексы, вопреки своему названию, могут стать источниками инфекций. Поэтому о главных правилах и санитарных нормах мы напоминаем постоянно», – поделилась мнением от увиденного сотрудница администрации Вероника Саповская

Напомним, вчера в Красноярском крае был зафиксирован 251 новый случай заражения коронавирусом.

Общество / НОВОСТИ
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