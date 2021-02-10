Сотрудницы администрации Советского района проинспектировали сауны

В краевом центре продолжается работа по контролю за исполнением профилактических и превентивных мер. Накануне в Советском районе сотрудники районной администрации посетили сауну, СПА и два оздоровительных комплекса.

Ревизоры не нашли серьезных нарушений. После каждого посетителя сотрудники предприятий проводят дезинфекцию, а в бассейнах используются озонаторные установки.

Вместе с тем, все проверенные организации принимают клиентов по предварительной записи. Также администраторы заведений не забывают о социальной дистанции и регулярно измеряют сотрудникам температуру.

«В первую очередь мы обращаем внимание на дезинфекцию поверхностей и бассейнов. Если владельцы будут относиться к этому халатно, оздоровительные комплексы, вопреки своему названию, могут стать источниками инфекций. Поэтому о главных правилах и санитарных нормах мы напоминаем постоянно», – поделилась мнением от увиденного сотрудница администрации Вероника Саповская

Напомним, вчера в Красноярском крае был зафиксирован 251 новый случай заражения коронавирусом.