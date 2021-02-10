В микрорайоне «Тихие зори» продолжается строительство детского сада

В краевом центре продолжается строительство новых дошкольных учреждений. Один из них – детский сад на улице Лесников в застраивающемся микрорайоне «Тихие зори».

Накануне ход строительства проинспектировал градоначальник Сергей Еремин. В настоящее время там завершается установка свай, обустройство котлована и вентиляционных шахт. Вместе с тем, строители параллельно устраивают колонны первого и второго этажей.

Отметим, что строительство началось еще в прошлом году, а сдать в эксплуатацию запланировано летом 2021 года. Детский сад будет рассчитан на 270 мест, в нем будут музыкальный и физкультурный залы. Кроме того, будет обустроена прилегающая территория – появятся детские площадки и уличный спорткомплекс для малышей.

Накануне Sibnovosti.ru рассказывали о будущем строительстве новой дороги в этом микрорайоне.

Фото: Александр Черных