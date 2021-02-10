10 февраля
Красноярск
погода -15 °C
74.12
 
€ 89.53
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В микрорайоне «Тихие зори» продолжается строительство детского сада

Главная Общество
Красноярск
09:17 10 Февраля 2021
красноярск, в красноярске, мэр, строительство, образование, детсад, градостроительство, в красноярском крае, дети, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

В краевом центре продолжается строительство новых дошкольных учреждений. Один из них – детский сад на улице Лесников в застраивающемся микрорайоне «Тихие зори».

Накануне ход строительства проинспектировал градоначальник Сергей Еремин. В настоящее время там завершается установка свай, обустройство котлована и вентиляционных шахт. Вместе с тем, строители параллельно устраивают колонны первого и второго этажей.

Отметим, что строительство началось еще в прошлом году, а сдать в эксплуатацию запланировано летом 2021 года. Детский сад будет рассчитан на 270 мест, в нем будут музыкальный и физкультурный залы. Кроме того, будет обустроена прилегающая территория – появятся детские площадки и уличный спорткомплекс для малышей.

Накануне Sibnovosti.ru рассказывали о будущем строительстве новой дороги в этом микрорайоне.  

Фото: Александр Черных

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Сотрудницы администрации Советского района проинспектировали сауны

Сотрудницы администрации Советского района проинспектировали сауны

10 Февраля 2021 г.
Там они проверили соблюдение «антиковидных мер»
Новости Красноярска: На красноярских заправках подорожал сжиженный газ

На красноярских заправках подорожал сжиженный газ

10 Февраля 2021 г.
Цены выросли на рубль
Новости Красноярска: В Красноярске установлен столетний температурный рекорд

В Красноярске установлен столетний температурный рекорд

10 Февраля 2021 г.
Такой теплой погоды в феврале не было с 1914 года
Новости Красноярска: В Красноярске простились с погибшими пожарными

В Красноярске простились с погибшими пожарными

9 Февраля 2021 г.
На траурной церемонии присутствовал губернатор края
Новости Красноярска: Почти все дороги Красноярска привели в нормативное состояние

Почти все дороги Красноярска привели в нормативное состояние

9 Февраля 2021 г.
Теперь коммунальщики берутся за уборку тротуаров
Новости Красноярска: Для строительства дороги в «Тихих зорях» будут вырублены деревья

Для строительства дороги в «Тихих зорях» будут вырублены деревья

9 Февраля 2021 г.
В мэрии объявили аукцион
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярский арбитраж оштрафовал НТЭК за разлив нефтепродуктов на 146,2 млрд рублей

Красноярский арбитраж оштрафовал НТЭК за разлив нефтепродуктов на 146,2 млрд рублей

6 Февраля 2021 г.
«Норникель» изучит постановление суда
Новости Красноярска: Супруга певца Ярослава Сумишевского скончалась в красноярской больнице

Супруга певца Ярослава Сумишевского скончалась в красноярской больнице

6 Февраля 2021 г.
В конце января пара попала в ДТП
Новости Красноярска: «Красноярская рециклинговая компания» подвела итоги работы за 2020 год

«Красноярская рециклинговая компания» подвела итоги работы за 2020 год

10 Февраля 2021 г.
250 тысяч тонн отходов. Внушительный объем. Даже сложно себе представить
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru