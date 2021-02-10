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В Красноярске пенсионер в своей квартире организовал экстремистскую секту

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Красноярск
10:59 10 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске будут судить пенсионера за организацию запрещенного религиозного объединения. В Следственном комитете сообщили, что 63-летний мужчина в своей квартире в Октябрьском районе организовал экстремистскую секту. Он распространял среди своих последователей религиозную литературу и предпринимал организаторские меры для работы экстремисткой организации.

«По версии следствия, обвиняемый в период с января по июль 2018 года в своей квартире в Октябрьском районе краевого центра осуществил активные действия организационного характера, направленные на совершение противоправных действий по продолжению деятельности запрещенной судом и признанной экстремистской Организации «Свидетели Иеговы», - пояснили в пресс-службе силового ведомства.

При этом пенсионер тщательно конспирировал работу секты, не желая попасть в поле зрения правоохранителей. В рамках расследования уголовного дела специалисты провели психолого-лингвистическую и религиоведческую экспертизы, а также три судебные фоноскопические экспертизы, которые подтвердили причастность мужчины к преступлению. Материалы дела направлены в суд.


 

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