В Красноярске пенсионер в своей квартире организовал экстремистскую секту

В Красноярске будут судить пенсионера за организацию запрещенного религиозного объединения. В Следственном комитете сообщили, что 63-летний мужчина в своей квартире в Октябрьском районе организовал экстремистскую секту. Он распространял среди своих последователей религиозную литературу и предпринимал организаторские меры для работы экстремисткой организации.

«По версии следствия, обвиняемый в период с января по июль 2018 года в своей квартире в Октябрьском районе краевого центра осуществил активные действия организационного характера, направленные на совершение противоправных действий по продолжению деятельности запрещенной судом и признанной экстремистской Организации «Свидетели Иеговы», - пояснили в пресс-службе силового ведомства.

При этом пенсионер тщательно конспирировал работу секты, не желая попасть в поле зрения правоохранителей. В рамках расследования уголовного дела специалисты провели психолого-лингвистическую и религиоведческую экспертизы, а также три судебные фоноскопические экспертизы, которые подтвердили причастность мужчины к преступлению. Материалы дела направлены в суд.





