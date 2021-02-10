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Новый комплекс «Паркон» снимает нарушителей ПДД из салона обычного автомобиля

Главная Общество
Красноярск
10:32 10 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В Красноярске появился новый комплекс фиксации нарушений ПДД «Паркон», который установлен в салоне гражданского автомобиля. Он тайком от автомобилистов фиксирует стоянку и остановку в неположенных местах. Маршрут работы «Паркона» определяют сотрудники ГИБДД.

«Штраф за нарушение правил остановки и стоянки составляет от 500 рублей до 5000 тысяч. Доказательной базой считаются две фотографии транспортного средства, сделанные в разное время при неизменных географических координатах. Так что нарушать нынче не стоит точно», - говорит министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

Фотографии, сделанные «Парконом», автоматически поступают в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД. Там инспекторы оформляют постановление и направляют автомобилисту, который попался на нарушении. Отметим, что «Паркон» зафиксирует машины, которые остановились или припаркованы на пешеходном переходе, ближе 5 метров от него или же на тротуаре.

 

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