На красноярских заправках подорожал сжиженный газ

В Красноярске подорожал сжиженный газ для заправки автомобилей. Цены на заправках выросли на рубль с 25,50 рублей за литр до 26,50. Причиной роста цен стало подорожание газа в оптовом сегменте, сообщает радиостанция «Красноярск-Главный». Производители стали больше экспортировать газ.

«В связи с экспортными поставками в Европу. Поскольку там морозы, непогода, и вот увеличены объемы. И, соответственно, на внутреннем рынке у нас образовался дефицит газа. И сразу компании, поставляющие этот газ оптом, они существенно подняли цену. На сегодня цены оптовые опять поднимаются. Надеемся, что они все-таки будут снижаться», - сообщил генеральный директор компании «Терминалнефтегаз» Виталий Коновалов.

Эксперты топливного рынка прогнозируют, что весной цены на газ снизятся – так происходит ежегодно. Однако в нынешней экономической ситуации прогноз может не оправдаться.