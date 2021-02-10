10 февраля
Красноярск
погода -15 °C
74.12
 
€ 89.53
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На красноярских заправках подорожал сжиженный газ

Главная Общество
Красноярск
10:01 10 Февраля 2021
красноярск, в красноярском крае, в красноярске, топливо, азс, топливо и азс, инфляция, рост
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске подорожал сжиженный газ для заправки автомобилей. Цены на заправках выросли на рубль с 25,50 рублей за литр до 26,50. Причиной роста цен стало подорожание газа в оптовом сегменте, сообщает радиостанция «Красноярск-Главный». Производители стали больше экспортировать газ.

«В связи с экспортными поставками в Европу. Поскольку там морозы, непогода, и вот увеличены объемы. И, соответственно, на внутреннем рынке у нас образовался дефицит газа. И сразу компании, поставляющие этот газ оптом, они существенно подняли цену. На сегодня цены оптовые опять поднимаются. Надеемся, что они все-таки будут снижаться», - сообщил генеральный директор компании «Терминалнефтегаз» Виталий Коновалов.

Эксперты топливного рынка прогнозируют, что весной цены на газ снизятся – так происходит ежегодно. Однако в нынешней экономической ситуации прогноз может не оправдаться.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Сотрудницы администрации Советского района проинспектировали сауны

Сотрудницы администрации Советского района проинспектировали сауны

10 Февраля 2021 г.
Там они проверили соблюдение «антиковидных мер»
Новости Красноярска: В микрорайоне «Тихие зори» продолжается строительство детского сада

В микрорайоне «Тихие зори» продолжается строительство детского сада

10 Февраля 2021 г.
Он будет рассчитан на 270 мест
Новости Красноярска: В Красноярске установлен столетний температурный рекорд

В Красноярске установлен столетний температурный рекорд

10 Февраля 2021 г.
Такой теплой погоды в феврале не было с 1914 года
Новости Красноярска: В Красноярске простились с погибшими пожарными

В Красноярске простились с погибшими пожарными

9 Февраля 2021 г.
На траурной церемонии присутствовал губернатор края
Новости Красноярска: Почти все дороги Красноярска привели в нормативное состояние

Почти все дороги Красноярска привели в нормативное состояние

9 Февраля 2021 г.
Теперь коммунальщики берутся за уборку тротуаров
Новости Красноярска: Для строительства дороги в «Тихих зорях» будут вырублены деревья

Для строительства дороги в «Тихих зорях» будут вырублены деревья

9 Февраля 2021 г.
В мэрии объявили аукцион
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Горсовет выступил против мусорных полигонов в черте Красноярска

Горсовет выступил против мусорных полигонов в черте Красноярска

10 Февраля 2021 г.
Депутаты занялись нечистым делом
Новости Красноярска: Чемпионат мира по борьбе 2022 года перенесли из Красноярска в Белград

Чемпионат мира по борьбе 2022 года перенесли из Красноярска в Белград

6 Февраля 2021 г.
Но остается шанс на проведение в городе турнира в 2023 году
Новости Красноярска: Красноярский арбитраж оштрафовал НТЭК за разлив нефтепродуктов на 146,2 млрд рублей

Красноярский арбитраж оштрафовал НТЭК за разлив нефтепродуктов на 146,2 млрд рублей

6 Февраля 2021 г.
«Норникель» изучит постановление суда
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru