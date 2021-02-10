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В Красноярске установлен столетний температурный рекорд

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Красноярск
08:59 10 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Погода в Красноярске побила 100-летний рекорд. По данным Среднесибирского УГМС, такой теплой погоды в феврале не было с 1914 года. В минувшее воскресенье, 7 февраля, воздух в городе прогревался до +4,3 градусов, также тепло было и накануне, 9 февраля. Аномальное тепло принес обширный циклон, во власти которого оказалась территория Южной Сибири и Ханты-Мансийский автономный округ.

Отметим, что уже сегодня, 10 февраля, в Красноярске резко похолодает. Ночью температура опустилась до -17 градусов, в дневные часы синоптики прогнозируют -12…-14 градусов, западный ветер усилится до 6-11 м/с.

К выходным Гидрометцентр прогнозирует 30-градусные морозы в Красноярске.

 

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