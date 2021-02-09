В Красноярске простились с погибшими пожарными

Сегодня в зале ГорДК состоялась церемония прощания с пожарными, которые погибли при исполнении служебного долга. Напомним, что 3 февраля в складском помещении компании «Автотрейд» случился страшный пожар, который унес жизни троих пожарных и кладовщика-сотрудника компании.

На церемонии прощания присутствовали губернатор Александр Усс, представители краевой и городской администраций, а также друзья, родственники, знакомые погибших и неравнодушные красноярцы.

Напомним, решением главы региона семьям всех погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей, а Владимир Путин посмертно наградил пожарных орденом Мужества.

Фото: Дмитрий Шабалин