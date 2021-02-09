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В Красноярске простились с погибшими пожарными

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Красноярск
16:39 9 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня в зале ГорДК состоялась церемония прощания с пожарными, которые погибли при исполнении служебного долга. Напомним, что 3 февраля в складском помещении компании «Автотрейд» случился страшный пожар, который унес жизни троих пожарных и кладовщика-сотрудника компании.

В Красноярске простились с погибшими пожарными

На церемонии прощания присутствовали губернатор Александр Усс, представители краевой и городской администраций, а также друзья, родственники, знакомые погибших и неравнодушные красноярцы.

В Красноярске простились с погибшими пожарными

Напомним, решением главы региона семьям всех погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей, а Владимир Путин посмертно наградил пожарных орденом Мужества.   

Фото: Дмитрий Шабалин

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