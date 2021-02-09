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Почти все дороги Красноярска привели в нормативное состояние

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Красноярск
15:17 9 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Около тысячи КАМАЗов снега дорожные службы вывезли из Красноярска за сутки. В департаменте городского хозяйства сообщили, что большинство основных магистралей города приведены в нормативное состояние. Теперь генеральную уборку дорог можно поставить на паузу, в приоритете сейчас – расчистка тротуаров. В пешеходных зонах будет работать малая техника. Важно, чтобы пешая доступность была обеспечена повсеместно. Также городские власти следят, чтобы коммунальные службы не складировали снег с дворовых территорий, где попало.

«Администрациям районов поручено провести профилактическую работу с городскими управляющими компаниями и ТСЖ», - отметили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии добавили, что с возращением морозов коммунальные службы по мере необходимости будут использовать снегоплавильные материалы – они помогут предотвратить образование наката и гололедицы.

Напомним, что в этот раз дорожники крайне долго не могли справиться с последствиями снегопада, который прошел полторы недели назад, 29 января. Чтобы хоть как-то ускорить темпы уборки, администрация разрешила спецтехнике работать круглосуточно, в том числе и в часы пик. Был создан оперативный штаб, в который вошли руководители подразделений, ответственных за уборку дорог. Однако красноярцы до сих пор жалуются, что улицы города завалены снегом. Не расчищены тротуары и некоторые межквартальные проезды.

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