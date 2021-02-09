Для строительства дороги в «Тихих зорях» будут вырублены деревья

В управлении капитального строительства мэрии объявили аукцион на строительство дороги в новом микрорайоне «Тихие зори», который строится на правобережье краевого центра.

По проекту там должна появится новая дорога в четыре полосы, протяженностью в 453 метра. Предполагается, что она соединит участок от территории бывшего ДОКа до здания по адресу Свердловская, 6. Отметим, что для реализации проекта подрядчику необходимо будет вырубить деревья.

На строительство дороги в городской казне предусмотрено 84,3 миллиона рублей. По условиям контракта, работы должны начаться 20 апреля и завершиться до 30 июня 2022 года. Победителя выберут через неделю, 16 февраля.