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Для строительства дороги в «Тихих зорях» будут вырублены деревья

Главная Общество
Красноярск
15:12 9 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В управлении капитального строительства мэрии объявили аукцион на строительство дороги в новом микрорайоне «Тихие зори», который строится на правобережье краевого центра.

По проекту там должна появится новая дорога в четыре полосы, протяженностью в 453 метра. Предполагается, что она соединит участок от территории бывшего ДОКа до здания по адресу Свердловская, 6. Отметим, что для реализации проекта подрядчику необходимо будет вырубить деревья. 

На строительство дороги в городской казне предусмотрено 84,3 миллиона рублей. По условиям контракта, работы должны начаться 20 апреля и завершиться до 30 июня 2022 года. Победителя выберут через неделю, 16 февраля.

 

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