В музее «Мемориал Победы» в Красноярске открылась выставка рассекреченных документов военных лет

Собрание уникальных документов времен Великой Отечественной Войны представили в музее «Мемориал Победы» на ул. Дудинской. Выставка получила название «Без срока давности». Она рассказывает о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и преступлениях нацистов на оккупированной территории. Теперь у красноярцев есть возможность познакомиться с документами, которые долгие годы были засекречены. Они опубликованы лишь сейчас в рамках всероссийского проекта «Без срока давности». В собранных материалах – факты геноцида советского народа: карательные операции, травля голодом, принудительные работы.

«Трагедия мирного населения сильна и масштабна, но, к сожалению, в нашей стране этой теме уделяется незаслуженно мало внимания, К тому же сейчас очень мало молодых людей знает о том, от чего именно нас защитило поколение победителей, поэтому проект, без сомнения, очень важен», - отметил председатель регионального отделения «Поисковое движение России» по Красноярскому краю Борис Бодиков.

Выставка в Красноярске будет работать до 21 февраля, а затем документы передадут в районы края.

Фото: krascompas.ru