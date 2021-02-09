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Депутаты Госдумы от «Единой России» вручили продуктовые наборы медикам из «красных зон» в районных больницах

Главная Общество
Красноярск
12:40 9 Февраля 2021
медицина, партии, волонтеры, помощь, вирус
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В регионе продолжается работа волонтерского центра партии «Единая Россия». Накануне депутаты Госдумы Юрий Швыткин и Виктор Зубарев работали в крае в рамках региональной недели и передали в районные больницы продуктовые наборы от партии.

Юрий Швыткин посетил в регионе ряд больниц, в которых во время пандемии развернуты инфекционные госпитали. В частности, парламентарий посетил Саянскую и Рыбинскую районные больницы и городскую больницу в г. Бородино.

Депутат передал врачам, работающим в «красной зоне» и ведущим борьбу с коронавирусной инфекцией, продуктовые наборы к чаю от волонтерского центра партии и поблагодарил медицинских сотрудников за самоотверженный труд.

"Особые слова признательности медикам инфекционных госпиталей, именно они принимают на себя удар пандемии коронавируса, именно они постоянно ведут борьбу за здоровье граждан. Все мы понимаем, что сегодня на медицинский персонал легла большая нагрузка и нужно стараться поддержать врачей и немного скрасить рабочие будни, сопряженные с риском своего здоровья во благо здоровья обычных жителей", - отметил Юрий Швыткин.

Также в рамках визита по округу, встречаясь с людьми, народный избранник спрашивал об обеспеченности населения противовирусными препаратами и лекарствами, необходимыми для профилактики и лечения в условиях распространения коронавируса, как в аптеках так и в поликлиниках, жалоб и вопросов у людей не возникало. Юрий Швыткин, являясь координатором партийного проекта "Народный контроль", лично посетил некоторые аптечные пункты в райцентрах с целью мониторинга цен и наличия лекарств в продаже.

Как отметил депутат, противовирусные препараты имеются в продаже, лекарства представлены в ассортименте. "По словам фармацевтов, в настоящее время перебоев с поставкой лекарственных средств нет. Если раньше возникали проблемы с наличием препаратов в продаже, то сейчас ситуация стабилизировалась и все необходимое есть в наличие. В случае, если какие-либо лекарства заканчиваются, то они в оперативном порядке доставляются в местные аптеки из центральных складов", - рассказал парламентарий, подчеркнув, что доступность лекарств один из важных вопросов на сегодняшний день. Что касается цен на лекарства, Юрий Швыткин отметил, что цены в разных аптеках несколько различаются, в зависимости от удаленности населенного пункта, но в рамках допустимого, необоснованно завышенных цен не обнаружено.

Виктор Зубарев в рамках региональной недели посетил южные территории Красноярского края. В Новоселовском районе парламентарий провел встречу с главой Новоселовского района Николаем Филимоновым и врачами Новоселовской районной больницы, на территории которой  расположен ковидный госпиталь.  В нем сейчас проходят лечение семь пациентов. В настоящий момент медики готовятся начать вакцинацию жителей, больница уже получила специальный холодильник, поддерживающий  температуру до -70 градусов, для хранения вакцины. В ближайшее время на территорию поступит вакцина «Спутник».

Парламентарий передал медицинским работникам две тысячи защитных масок и перчаток и продуктовые наборы к чаю от Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Еще раз хочу сказать спасибо врачам и медсестрам! И призываю жителей Новоселовского района писать мне в комментариях или в директ - если будет нехватка вакцин, буду разбираться лично!», - отметил Виктор Зубарев.

Фото «Единой России»
По материалам «Единой России»

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