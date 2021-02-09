Дело минусинского подростка, которого обвиняют в терроризме, направили в суд

Следственный комитет России передал в суд материалы уголовного дела о терроризме, в котором подозревают подростка из Минусинска. 15-летнего парня обвиняют в подготовке к теракту, прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности, также он проходит по статьям «незаконные хранение и переноска взрывных устройств» и «незаконное изготовление взрывных устройств».

Подготовку к подрыву школы №6 Минусинска парень начал весной 2020 года. Осуществить задуманное ему помешала пандемия – детей перевели на домашнее обучение.

«Он изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, приискал необходимые компоненты и собрал четыре взрывных устройства, которые хранил до момента задержания в нежилом строении. Свои преступные действия подросток не довел до конца по независящим от него обстоятельствам в связи с задержанием его сотрудниками УФСБ России», - пояснили в пресс-службе Следственного комитета России.

Школьник признал свою вину и раскаялся. В ходе расследования у него обнаружили психическое расстройство – по заключению экспертов, он не осознавал общественную опасность своих действий.