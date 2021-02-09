Ветерана ВОВ Ивана Шпагина со 100-летним юбилеем поздравил глава российской полиции Владимир Колокольцев

В Красноярске 100-летний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Иван Шпагин. Поздравление Ивану Алексеевичу направил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. От его имени начальник краевого МВД Александр Речицкий вручил юбиляру памятный адрес, наградное оружие и ценный подарок. Под окнами ветерана выступил оркестр и вокальная группа Культурного центра краевой полиции. И еще одним подарком для Ивана Алексеевича стал золотой нагрудный знак «Почетный работник ГУ МВД России по Красноярскому краю».

Сам юбиляр рассказал журналистам, что праздник отметит в семейном кругу. На торжестве будут супруга, с которой они вместе 75 лет, дети, внуки и правнуки.

Иван Шпагин добровольцем ушел на фронт, а после демобилизации в 1956 году работал в органных внутренних дел Красноярского края. В отставку он ушел в 1974 году, а затем руководил Советом ветеранов оперативно-поискового управления. Сейчас Иван Алексеевича почетный председатель Совета ветеранов. В числе наград ветерана ордена Великой Отечественной войны I и II степени, три ордена Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Москвы», «За освобождение Северного Кавказа», «За победу над Германией». Есть в его «копилке» и ведомственные награды МВД СССР и МВД России.