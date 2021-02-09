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Массовое отравление водой в Студгородке вылилось в уголовное дело

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Красноярск
10:01 9 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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После массового отравления жителей Студгородка водой из-под крана Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Предоставление услуг ненадлежащего качества». О начале уголовного преследования ходатайствовал прокурор Октябрьского района. Дело возбуждено «по факту», круг подозреваемых устанавливается.

Роспотребнадзор планирует завершить свое расследование до 28 февраля. Результатов анализов воды по микробиологическим показателям пока нет. При этом качество воды на водозаборе, в станциях подъема и в распределительной сети соответствует гигиеническим нормативам.

«На сегодняшний день специалистами управления Роспотребнадзора по краю уже исключены пищевые, контактно-бытовые факторы заражения населения Октябрьского района Красноярска. После завершения всех проверочных мероприятий и исследований органами прокуратуры края при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, что Роспотребнадзор ранее сообщил о 92 пострадавших в результате отравления водой в Студгородке. По версии ресурсоснабжающей организации «КрасКом» зараженная вода попала в краны жителей 12 домов из системы пожаротушения многоэтажки по ул. Киренского, 32.

Общество / НОВОСТИ
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