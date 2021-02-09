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Пункты для голосования за присвоение Красноярску звания «Город трудовой доблести» установят в торговых центрах

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Красноярск
09:17 9 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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За присвоение Красноярску звания «Город трудовой доблести» горожане смогут проголосовать в торговых центрах. Пункты для голосования откроются с 10 февраля в ТРЦ «Атмосфера дома» на ул. Академика Вавилова, в «Планете», в гипермаркетах «Лента» на ул. 9 мая и Ястынская, а также в торговом комплексе «На Свободном» и в ТЦ «Красноярье». Волонтеры будут работать по этим адресам ежедневно с 13 до 16 часов. Также проголосовать за присвоение краевому центру почетного звания можно онлайн на сайте КрасноярскДоблесть.РФ. Через интернет свой голос уже оставили более 15 тысяч красноярцев. Пункты для офлайн-голосования организаторы создают с целью, чтобы возможность сделать свой выбор была и у горожан, которые не имеют доступа в интернет или не знают о способах онлайн-голосования.

«Почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» установлено для увековечения подвига тружеников тыла, совершенного во время Великой Отечественной войны и присваивается городам указом Президента Российской Федерации. В годы Великой Отечественной войны в Красноярске было развёрнуто масштабное производство военной продукции, остро необходимой фронту», - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, что в годы войны в Красноярске было эвакуировано оборудование 29 крупных заводов и фабрик, а также 30 тысяч рабочих. Инициатива о присвоении Красноярску почетного звания принадлежит местной ветеранской организации.

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