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В Красноярске ожидается ветер и перепад температур

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Красноярск
08:59 9 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды во вторник, 9 февраля. Ветер западного направления усилится до 15-18 м/с. В течение дня ожидается мокрый снег. Воздух днем прогреется до +2…+4°С, а к концу дня значительно похолодает. В ночь на среду Гидрометцентр прогнозирует до -17°С. Перепады температур и осадки усугубят дорожную обстановку, поэтому инспекторы ГИБДД и спасатели советуют автомобилистам быть предельно внимательными за рулем. Важно соблюдать дистанцию и не допускать превышения скорости. Для пешеходов опасны сосульки.

«Снегопады и потепление могут вызвать образование сосулек и сход снега с крыш зданий. Соблюдайте осторожность, когда проходите рядом с домами, особенно если на их крышах есть снежные карнизы и сосульки. Сход скопившейся на крыше снежной массы очень опасен», - предупредили в пресс-службе городской администрации.

В МЧС напомнили, что во время усиления ветра важно обходить стороной деревья, легкие конструкции и линии элеткропередач. Также не стоит парковать вблизи них машины.

 

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