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В Красноярске уничтожили 40 ящиков яблок

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Красноярск
15:55 8 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Специалисты Россельхознадзора и красноярской таможни уничтожили 40 ящиков яблок – это более 800 килограммов. На продукции отсутствовала маркировка, не было информации о стране и месте происхождения, а также о производителе и экспортере. Единственное, что удалось установить – страна происхождения продукции - Польши, на поддоне имелся соответствующий маркировочный знак. Ввоз продукции из этой страны запрещен.

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации подкарантинная продукция изъята из оборота и незамедлительно уничтожена. Управлением Россельхознадзора будут направлены материалы в Управление ФСБ РФ по Красноярскому краю для принятия соответствующих мер в отношении грузополучателя запрещенной к ввозу продукции», - пояснили в пресс-службе Россельхознадзора.

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