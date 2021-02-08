В Красноярске уничтожили 40 ящиков яблок

Специалисты Россельхознадзора и красноярской таможни уничтожили 40 ящиков яблок – это более 800 килограммов. На продукции отсутствовала маркировка, не было информации о стране и месте происхождения, а также о производителе и экспортере. Единственное, что удалось установить – страна происхождения продукции - Польши, на поддоне имелся соответствующий маркировочный знак. Ввоз продукции из этой страны запрещен.

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации подкарантинная продукция изъята из оборота и незамедлительно уничтожена. Управлением Россельхознадзора будут направлены материалы в Управление ФСБ РФ по Красноярскому краю для принятия соответствующих мер в отношении грузополучателя запрещенной к ввозу продукции», - пояснили в пресс-службе Россельхознадзора.