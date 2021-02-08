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Специалисты Кризисного центра «Верба» объявили акцию «Мама, это буллинг!»

Главная Общество
Красноярск
15:43 8 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Специалисты Кризисного центра «Верба» организуют серию бесплатных вебинаров для психологов на тему буллинга – травли детей. Родителям, близким подростков, учителям и самим детям предлагают искать материалы в Инстаграме по хештегу #мамаэтобуллинг.

«Как понять, что ребенок подвергается травле, что делать, если вы стали свидетелем травли, как воспитывать ребенка, чтобы он не стал ни жертвой, ни зачинщиком травли. Под хештегом #мамаэтобуллинг можно найти материалы, рассказывающие о признаках буллинга, правилах поведения родителей, истории успеха людей, преодолевших последствия буллинга и о том, как правильно выстраивать отношения с подростками в принципе», - сообщили в пресс-службе центра.

Психологи отмечают, что после просмотра материалов родители смогут по-другому взглянуть на своего ребенка и проанализировать его поведение. Также анонимно рассказать о травле детей можно по телефону доверия (391) 231 48-47.

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