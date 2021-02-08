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Председатель ТСЖ купил личный ноутбук на деньги жильцов

Главная Общество
Красноярск
15:20 8 Февраля 2021
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, полиция, арест, суд, срок
Автор: Sibnovosti.ru
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В краевом центре в ближайшее время рассмотрят уголовное дело, возбужденное в отношении 66-летнего председателя ТСЖ.

По версии следствия, в октябре 2019 года управляющий одного из домов в Советском районе купил ноутбук на деньги жильцов многоквартирного дома. На дорогостоящую технику мужчина потратил 44 тысячи рублей, однако он не поставил компьютер на баланс организации.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ («присвоение чужого имущества с использованием служебного положения»). В настоящее время материалы дела переданы в суд. Мужчине грозит реальный срок заключения, до 6 лет лишения свободы.

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