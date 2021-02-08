Тепло-2021. Рассрочки и перерасчет

Напомним, в январе плата за отопление существенно выросла в Красноярске, Ачинске, Зеленогорске, Сосновоборске и Шарыпово. Это случилось по двум причинам. Во-первых, эти города перешли на способ оплаты отопления в течение отопительного периода - то есть плата начисляется только во время отопительного периода, с сентября по май, а в летние месяцы строчки в квитанциях будут показывать нули. Плюс нынешняя зима оказалась чрезвычайно морозной, а потому и «топили» энергетики что есть мочи.

Большие цифры в квитанциях – не приговор. Региональный Минпром рассказал о том, как получить рассрочку на возросшую сумму, а также сделать перерасчет. Приводим ответы на самые актуальные вопросы жителей края.

Если собственник не в состоянии оплатить всю предъявленную сумму сразу, то, есть ли возможность оплатить частями?

Если начисленный в I квартале 2021 года размер платы за отопление превысит более чем на 25 % размер платы за данную услугу, начисленный за аналогичный расчетный период 2020 года, то исполнитель коммунальной услуги по отоплению (Ресурсоснабжающая организация/Управляющая компания/Товарищество собственников жилья) обязан предоставить потребителю возможность внесения платы в рассрочку.

Как собственник должен понять, что ему представлена возможность рассрочки? Где это будет отражено?

Предоставление возможности оплаты отопления в рассрочку осуществляется путем включения в платежный документ позиций, предусматривающих внесение платы за отопление за расчетный период:

- единовременно;

- в рассрочку в размере 1/12 размера платы и суммы процентов

за пользование рассрочкой.

Нужно ли куда-то специально обращаться за рассрочкой? Посещать офис исполнителя услуги по отоплению?

В случае превышения в 2021 году размера платы за отопление более чем на 25 % размера платы за такую услугу, начисленного за аналогичный период 2020 года, исполнитель (УК, ТСЖ, РСО) обязан в одностороннем порядке включить в платежный документ позицию, предусматривающую внесение платы за отопление в рассрочку.

Если рассрочку не представили, что делать?

Если у потребителя в платежном документе не предусмотрена возможность внесения платы за отопление в рассрочку, при этом он желает воспользоваться правом на оплату отопления в рассрочку, то необходимо обратиться с соответствующим обращением к исполнителю (УК, ТСЖ, РСО).

В случае отказа исполнителя представить потребителю рассрочку по оплате отопления, необходимо обращаться в службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края (г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, д. 33; тел.: 8(391) 212-46-21; сайт: www.krasnadzor.ru).

Когда ждать перерасчет? За какой период он будет сделан? На каких территориях жители уже получили перерасчет? Каков его средний размер?

Значительная часть исполнителей в Ачинске, Зеленогорске, Сосновоборске, Шарыпово и Красноярске произвели корректировку платы за отопление по состоянию на январь 2021 года. Остальные осуществляют расчет корректировки и настройку программного обеспечения. В среднем размер корректировки, приходящийся на 1 кв. м, составляет до 80,38 руб./кв. м.

По итогам указанной корректировки платы за отопление потребителям будет возвращена стоимость тепловой энергии, полученная в результате разницы начисленных объемов, определенных в 2020 году по 1/12 (январь –август), 1/9 (сентябрь-декабрь) и объема фактически потребленной тепловой энергии в течение года.

Напомним, корректировка платы за отопление должна быть произведена не позднее января – марта 2021 года.

Добавим, жители края могут получить консультации по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг специалистам краевого консультационно-правового центра в рабочие дни, с 9.00 до 20.00, по телефону горячей линии 8-800-333-70-07 (звонок бесплатный для всех жителей Красноярского края), а также через онлайн-консультанта на сайте gkh24.ru.