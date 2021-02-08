Страховая компания возместит «Автотрейду» ущерб от пожара

В страховой компании «Абсолют Страхование» рассказали, что имущество компании «Автотрейд» было застраховано в их организации.

В компании пояснили, что полис страхования имущества юридических лиц предусматривал страховую защиту от убытков. Теперь страховщикам предстоит выплатить компании более 404,5 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что руководители красноярского филиала «Автотрейда» арестованы.

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