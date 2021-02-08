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Завтра состоится церемония прощания с погибшими пожарными

Главная Общество
Красноярск
12:17 8 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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В краевом центре объявили дату прощания с пожарными спасателями, которые погибли при исполнении служебного долга в страшном пожаре на улице Калинина.

В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю рассказали, что церемония прощания состоится завтра, 9 февраля, с 10:00 до 12:00 в ГорДК. Похоронят погибших на аллее Славы кладбища Бадалык.

Всем, кто желает проститься с пожарными, рекомендовано использовать общественный транспорт. Парковка перед ГорДК завтра будет закрыта.

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