90 лет работы на благо региона

5 февраля 2021 года крупнейшему предприятию речного транспорта Красноярского края Енисейскому речному пароходству исполнилось 90 лет.

В истории предприятия много побед: речники с честью сражались на фронтах Великой Отечественной войны, трудились в тылу. По-ударному участвовали в строительстве важнейших объектов Сибири, в том числе общегосударственного значения – Норильского горно-металлургического комбината, Красноярской, Саяно-Шушенской, Усть-Илимской ГЭС, в строительстве Богучанской ГЭС, в разработке и освоении золотоносных, нефтегазовых месторождений.

Водный транспорт всегда был и остается важнейшей частью единой транспортной системы нашего региона. Освоение природных богатств, развитие промышленности и экономики, решение многих социальных задач неразрывно связано с работой речного флота, работой портовых предприятий.

АО «Енисейское речное пароходство» сегодня является основным перевозчиком грузов по водным путям бассейна реки Енисей и осуществляет деятельность на территории Красноярского края, Таймыра, Эвенкии, Хакасии. Основным заказчиком и держателем контрольного пакета акций предприятия является ПАО «ГМК «Норильский никель».

Совместно с филиалами и дочерними обществами АО «Красноярский речной порт» и АО «Лесосибирский порт» Енисейское пароходство оказывает полный комплекс транспортных услуг. Собственные судоремонтные и судостроительные предприятия обеспечивают бесперебойную работу компании. Енисейское пароходство обладает самым мощным в регионе сухогрузным и танкерным флотом, который насчитывает более 460 судов общей грузоподъемностью около 650 тыс. тонн.

К юбилею Енисейское пароходство подошло с хорошими показателями: предприятие работает стабильно, обеспечена его финансовая устойчивость, грузовая база сформирована. Годовой грузооборот АО «ЕРП» превышает 4 миллиона тонн в год. Енисейское пароходство располагает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения транспортной составляющей инвестиционных проектов по освоению северных месторождений края и строительству крупных промышленных объектов.

Универсальный флот, собственное портовое хозяйство, штат опытных капитанов и штурманов позволяют Енисейскому речному пароходству гарантировать: в судоходный период ни один населенный пункт, ни одно предприятие не окажутся в изоляции. Ежегодно речники работают на самых сложных притоках Енисея, обеспечивая важнейший Северный завоз Края.

На протяжении многих лет Енисейское речное пароходство является основным транспортным партнером компаний, реализующих крупнейшие инвестиционные проекты на территории Сибири, такие как комплексное развитие Нижнего Приангарья, развитие Норильского промышленного района, освоение Юрубчено-Тахомского нефтегазоконденсатного месторождения, разработка месторождений Ванкорского кластера (Сузунское, Ванкорское, Тагульское и Лодочное).

Первым и главным потребителем услуг ЕРП остается Норникель — больше половины перевозимых грузов промышленного и социального назначения отправляются в Норильский промышленный район.

Главной гордостью предприятий речного флота всегда были и остаются высококвалифицированные кадры, способные качественно выполнять поставленные задачи. Сегодня, не смотря на непростое время, речники остаются в строю, доставляя жизненно важные грузы в самые отдаленные северные поселки нашего региона. Туда, где водный транспорт порой является единственным средством связи с окружающим миром.

По материалам компании ООО "Норникель-ЕРП"

Фото: ООО "Норникель-ЕРП"