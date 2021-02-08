8 февраля
Красноярск
погода -1 °C
75.11
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Авиакомпания «КрасАвиа» открывает перевозки на современных самолетах ATR 72

Главная Общество
Красноярск
10:30 8 Февраля 2021
общество, в красноярске, в красноярском крае, красноярск, самолет, транспорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Авиакомпания «КрасАвиа» получила новые современные самолеты ATR 72. Технику закупили еще осенью в рамках программы реновации парка авиасудов. Значительное время понадобилось на подготовку лайнеров к перегону в Красноярск и регистрацию воздушных судов в российском реестре. Формальности улажены и теперь в авиапарке «КрасАвиа» два новых самолета АТР-72. Они заменят Ан-24 и Ан-26, которые менее вместительные и комфортные. В ближайшее время новые самолеты начнут обсуживать рейсы из Красноярска в Новокузнецк и Барнаул.

«Новые современные ATR 72 требуют более высокого качества наземной инфраструктуры, что дает новый импульс к модернизации аэропортов края. Также это стимул развития и для «КрасАвиа», которая неизбежно меняет принципы работы внутри себя и выходит с помощью данных самолетов на новые рынки», - подчеркнул Дмитрий Зотин.

В планах «КрасАвиа» на этот год обновить вертолетный парк, чтобы совершать рейсы в северные территории Красноярского края.


 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 90 лет работы на благо региона

90 лет работы на благо региона

8 Февраля 2021 г.
Енисейскому речному пароходству исполнилось 90 лет
Новости Красноярска: В Красноярском крае благодаря масочному режиму снизилась заболеваемость туберкулезом

В Красноярском крае благодаря масочному режиму снизилась заболеваемость туберкулезом

8 Февраля 2021 г.
За год уровень заболеваемости сократился на 24%
Новости Красноярска: В Красноярске до конца февраля ограничен проезд на улице Елены Стасовой

В Красноярске до конца февраля ограничен проезд на улице Елены Стасовой

8 Февраля 2021 г.
Перекрытия связаны со строительством водопровода
Новости Красноярска: Школы краевого центра массово отменяют уроки

Школы краевого центра массово отменяют уроки

8 Февраля 2021 г.
Учеников первой смены снимают с занятий
Новости Красноярска: Пятничный стрелок проведет 2 месяца в СИЗО

Пятничный стрелок проведет 2 месяца в СИЗО

7 Февраля 2021 г.
Такое решение принял суд Центрального района
Новости Красноярска: На неправильно припаркованный автомобиль упала снежная глыба

На неправильно припаркованный автомобиль упала снежная глыба

7 Февраля 2021 г.
Инцидент попал на камеры видеофиксации
Новости компаний
02/02
En+ Group будет обучать оперативный персонал ГЭС на цифровых тренажерах
29/01
Сбер выступил банком-эквайером в оплате проезда через обновлённое мобильное приложение
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На Красноярском море УАЗ провалился под лед

На Красноярском море УАЗ провалился под лед

8 Февраля 2021 г.
Об этом сообщили в краевой организации «Спасатель»
Новости Красноярска: Красноярский арбитраж оштрафовал НТЭК за разлив нефтепродуктов на 146,2 млрд рублей

Красноярский арбитраж оштрафовал НТЭК за разлив нефтепродуктов на 146,2 млрд рублей

6 Февраля 2021 г.
«Норникель» изучит постановление суда
Новости Красноярска: Супруга певца Ярослава Сумишевского скончалась в красноярской больнице

Супруга певца Ярослава Сумишевского скончалась в красноярской больнице

6 Февраля 2021 г.
В конце января пара попала в ДТП
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru