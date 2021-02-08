Авиакомпания «КрасАвиа» открывает перевозки на современных самолетах ATR 72

Авиакомпания «КрасАвиа» получила новые современные самолеты ATR 72. Технику закупили еще осенью в рамках программы реновации парка авиасудов. Значительное время понадобилось на подготовку лайнеров к перегону в Красноярск и регистрацию воздушных судов в российском реестре. Формальности улажены и теперь в авиапарке «КрасАвиа» два новых самолета АТР-72. Они заменят Ан-24 и Ан-26, которые менее вместительные и комфортные. В ближайшее время новые самолеты начнут обсуживать рейсы из Красноярска в Новокузнецк и Барнаул.

«Новые современные ATR 72 требуют более высокого качества наземной инфраструктуры, что дает новый импульс к модернизации аэропортов края. Также это стимул развития и для «КрасАвиа», которая неизбежно меняет принципы работы внутри себя и выходит с помощью данных самолетов на новые рынки», - подчеркнул Дмитрий Зотин.

В планах «КрасАвиа» на этот год обновить вертолетный парк, чтобы совершать рейсы в северные территории Красноярского края.





