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Школы краевого центра массово отменяют уроки после сообщений о минировании

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Красноярск
08:34 8 Февраля 2021
администрация, школы, красноярск, общество, дети, в красноярске, образование, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Сегодня в школах краевого центра массово отменяются занятия учеников в первую смену.

По сообщению родителей в ряде школ отменены занятия, поступают анонимные сообщения о минировании. В родительских чатах родители выясняют причины случившегося. Классные руководители призывают забрать своих детей из образовательных учреждений, аргументируя приказом администрации. По данным родителей, в школах работают сотрудники Росгвардии, которые проверяют наличие взрывчатых устройств.

По информации Sibnovosti.ru, отмена занятий уже произошла в школах №10, 141, а также лицее №2 и гимназии "Универс".

В департаменте образования мэрии на звонок корреспондента Sibnovosti.ru не ответили.   

Отметим, похожие сообщения приходят и с Дальнего Востока. Так, на Сахалине сегодня утром было эвакуировано 149 общеобразовательных школ.

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