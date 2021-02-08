Школы краевого центра массово отменяют уроки

Сегодня в школах краевого центра массово отменяются занятия учеников в первую смену.

По сообщению родителей в ряде школ отменены занятия, поступают анонимные сообщения о минировании. В родительских чатах родители выясняют причины случившегося. Классные руководители призывают забрать своих детей из образовательных учреждений, аргументируя приказом администрации.

По информации Sibnovosti.ru, отмена занятий уже произошла в школах №10, 141, а также лицее №2 и гимназии "Универс".

В департаменте образования мэрии на звонок корреспондента Sibnovosti.ru не ответили.

Отметим, похожие сообщения приходят и с Дальнего Востока. Так, на Сахалине сегодня утром было эвакуировано 149 общеобразовательных школ.