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В Красноярском крае благодаря масочному режиму снизилась заболеваемость туберкулезом

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Красноярск
09:30 8 Февраля 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Массовый режим способствует снижению заболеваемости туберкулезом в Красноярском крае. В региональном Минздраве сообщили, что количество заболевших сократилось на 24%. В 2020 году выявлено 1329 больных туберкулезом, в то время как в 2019 году их было 1811 человек. Смертность от туберкулеза также снижается. В 2020 году зарегистрировано 249 смертей, что на 29 человек меньше предыдущего года.

«Масочный режим заметно сокращает распространении туберкулеза, ведь в 96% случаев это заболевание протекает в легочной форме и микобактерии распространяются воздушно-капельным путем. Тем не менее, специалисты-фтизиатры рекомендуют продолжить ограниченные в связи с пандемией профилактические скрининговые мероприятия, чтобы избежать в дальнейшем роста заболеваемости. Уровень профилактических осмотров в 2020 году среди взрослого населения составил 74,4%», - отметили в пресс-службе краевого Минздрава.

В этом году медики планируют увеличить количество профосмотров. Стоит задача провести противотуберкулезный скрининг как минимум 80% населения региона. Продолжат работать передвижные флюрографы, которые позволяют обследовать пациентов в Красноярске и районах края.
 

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