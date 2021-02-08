В Красноярском крае благодаря масочному режиму снизилась заболеваемость туберкулезом

Массовый режим способствует снижению заболеваемости туберкулезом в Красноярском крае. В региональном Минздраве сообщили, что количество заболевших сократилось на 24%. В 2020 году выявлено 1329 больных туберкулезом, в то время как в 2019 году их было 1811 человек. Смертность от туберкулеза также снижается. В 2020 году зарегистрировано 249 смертей, что на 29 человек меньше предыдущего года.

«Масочный режим заметно сокращает распространении туберкулеза, ведь в 96% случаев это заболевание протекает в легочной форме и микобактерии распространяются воздушно-капельным путем. Тем не менее, специалисты-фтизиатры рекомендуют продолжить ограниченные в связи с пандемией профилактические скрининговые мероприятия, чтобы избежать в дальнейшем роста заболеваемости. Уровень профилактических осмотров в 2020 году среди взрослого населения составил 74,4%», - отметили в пресс-службе краевого Минздрава.

В этом году медики планируют увеличить количество профосмотров. Стоит задача провести противотуберкулезный скрининг как минимум 80% населения региона. Продолжат работать передвижные флюрографы, которые позволяют обследовать пациентов в Красноярске и районах края.

